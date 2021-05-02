Son dakika gündem: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ASAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-2 - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonun'da teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Şehit Asan'ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya uçakla getirildi. Kütahya'nın Emet ilçesinde Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik alınması için Dere Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Anne Havva Asan, oğlunun cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Ömer Asan'ın bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Evin önünde edilen duaların ardından Şehit Asan için Emet ilçe merkezindeki Kocalan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Fazlı Kasap, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç, şehit Asan'ın ailesi ile yakınları katıldı.

Şehit Ahmet Asan, kılınan cenaze namazının ardından Emet İlçe Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.