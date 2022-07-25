Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü - Son Dakika
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Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü

25.07.2022 18:22
Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusu şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtında, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile birlikte güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştü.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı aracılığıyla şehitlere başsağlığı dileyerek "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine kullandı.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu

ACI HABERİ EŞİNE ULAŞTI

Uzman Çavuş Nişan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'nde Eczane Teknikeri olarak çalışan eşi Neslihan Sevgi Nişan'a verildi. Şehidin eşi Neslihan Sevgi Nişan, şehidin baba ocağı olan Mersin'in Erdemli ilçesine gitmek üzere yol çıktı.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu

BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'nın şehit olduğu haberi, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine jandarma ve emniyet yetkileri tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P. Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN BASSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber: 1 asker, 4 korucu şehit oldu
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Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü - Son Dakika
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