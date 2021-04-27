Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu esnasında bir mağaraya gizlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 37'ye yükseldi.

(Mustafa Cenik - Adem Aslan/İHA)