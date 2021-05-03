Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler - Son Dakika

Pençe-Yıldırım operasyonunda ele geçirilen silah ve malzemeler
03.05.2021 13:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi.
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Burada konuşan Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.
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