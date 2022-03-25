Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım bölgesinde bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde bir PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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