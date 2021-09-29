MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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