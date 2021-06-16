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Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

16.06.2021 11:00
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından "Güçlü, kararlı ve muktedir" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Medya, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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