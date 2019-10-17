Son Dakika Haberleri: Pence: "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"
Son Dakika Güncel Pence: 'YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi'

Pence: "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (3)

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"

Pence: YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pence, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:41 Kaynak: AA
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