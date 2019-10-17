Pence: "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:41 Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (3)
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"
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