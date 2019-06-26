Son Dakika Haberleri: Pencere demirine asılı halde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pencere demirine asılı halde ölü bulundu

41 dakika önce

Samsun'da bir kişi, evinin pencere demirine asılı halde ölü bulundu.

Pencere demirine asılı halde ölü bulundu, System.String[]
Samsun'da bir kişi, evinin pencere demirine asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Yılmaz Aydın (63), eşi tarafından yatak odasının pencere demirine boynundan iple asılı halde ölü bulundu. Yılmaz Aydın'ın maddi sıkıntı yaşadığı öğrenilirken, intihar ettiği tahmin ediliyor. Aydın'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
İlkadım, Aydın, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minik Leyla'nın ölümünde kahreden detay: Katlettikten sonra soğuk ortamda tutmuşlar Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı 1 aydır haber alınamayan adam, ayının mağarasına sıkışmış mumyaya benzer halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:43:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pencere demirine asılı halde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]