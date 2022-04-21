PENCERE KORKULUĞUNA SIKIŞAN ÇOCUK KURTARILDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, evinin pencere demir korkuluklarına sıkışan Gülşen Vurucu (6), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynadığı sırada pencerenin demir korkuluklarına sıkışan Gülşen Vurucu'nun çığlıklarını duyan yakınlar, kurtarmaya çalıştı. Aile fertleri başarısız olunca itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından demir korkuluk kesilerek, küçük çocuk kurtarıldı.