Son Dakika Haberleri: Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

23 dakika önce

FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde binanın birinci katındaki dairelerinin penceresinde oyun oynayan küçük çocuğun başı demir korkuluklara sıkıştı. Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 yaşlarındaki küçük kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Küçük kızın başı itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı korkulukların arasından çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
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