Pencere Parmaklığına Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evin penceresindeki demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde metruk bir evin penceresindeki demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Sarıgül Mahallesi'nde tek katlı metruk evin penceresindeki demir parmaklığa sıkışan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Ramazan Kahraman
'a bildirdi.
Kahraman'ın durumu Doğubayazıt Belediyesine haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sahipsiz olduğu ve pencerenin demir parmaklıkları arasından geçmeye çalışırken sıkıştığı anlaşılan köpek, itfaiye görevlilerince hidrolik makas yardımıyla kurtarıldı.
Muhtar Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği gören vatandaşların kendisini araması üzerine durumu Belediyeye bildirdiğini söyledi.
Kahraman, "Sağolsun belediyemiz de hemen itfaiye müdürlüğünü harekete geçirdi. Ekipler, hidrolik makas yardımıyla pencerenin parmaklıklarını genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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