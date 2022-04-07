"Pencere yöntemi"yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

"Pencere yöntemi"yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası

07.04.2022 09:35
"Pencere yöntemi"yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası

YEŞİLKÖY'de emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp, 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

YEŞİLKÖY'de emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp, 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Emekli kimya mühendisi İskender Akan( 73)'ın iddiasına göre, 2018 yılında Rus vatandaşı Natalya G.(52) ile internet üzerinden tanıştı. İki yıllık birlikteliklerinin sonunda Rus kadın, "Beni iki yıl kullandın 100 bin lira para vereceksin" diyerek İskender Akan'dan para istedi. Vermeye yanaşmayan Akan'ı darbederek, tehdit ettikten sonra 2020 yılında kendisinden ayrıldı. Akan, bir süre sonra 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık oldu. Akan, kargo teslim kağıdı imzalarken, pencere yöntemiyle düzenlenen senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü. Parayı ödeyen Akan, avukatıyla birlikte icra davasına itiraz etti.

"BEN DE DİKKAT ETMEDEN İMZALAMIŞTIM"

Başından geçenleri anlatan İskender Akan, "İcrayı ben bankadan gelen mesajla haber aldım. Bir senet hazırlanmış. Ben kefil gösterilmişim. Senette yazan isimleri tanımıyorum. Uzun süredir sonuç alamadık. 6 milyon 950 bin liralık bir senet bu. Biz icralık olmamak için teminat olarak bu parayı yatırdık. Bu benim hayatımı alt üst etti. 2018'de internet vasıtasıyla tanıdığım, Rus bir bayanla birlikteliğim oldu. Bir takım tartışmalarımız oldu. Şiddete eğilimli biriydi. Zaman zaman bana saldırdı. Polis çağırdım, darp raporu aldım. Organize eden büyük ihtimalle oydu. Beni tehdit etti. 'Ben tek değilim, bana sahip çıkanlar var' diye beni tehdit etti. Bu tehditten iki ay sonra, senet olayları çıktı. Benden 100 bin lira talep etti. 'İki sene beni kullandın' diyerek. İnternetten evime siparişi vermişti. Ben de dikkat etmeden imzalamıştım" diye konuştu.

"PENCERE DEDİĞİMİZ YÖNTEMLE KARGO KAĞITI GİBİ KAĞIT İZLATIYORLAR"Avukat Gülsen Sözer "Kapıya gelen kargo vasıtasıyla imzasının alındığından şüpheleniyoruz. Pencere yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıyorlar. Size bir kargo kağıdı gibi kağıt imzalatıyorlar. Altında dikdörtgen şeklinde, kesilmiş yuva oluyor, oraya imza atıyorsunuz. Siz o kağıdı imzaladığınızı sanıyorsunuz ama altındaki senet ya da boş kağıdı imzalıyorsunuz.  Bu yöntemle malları gasbedilen birçok yaşlı, tek yaşayan insan var" şeklinde konuştu.

Pencere yöntemi yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Pencere yöntemi yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Pencere yöntemi yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
Pencere yöntemi yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası
YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları, akla eski Dışişleri Bakanı Albright'ın 'Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük ama buna değdi' sözlerini getirdi ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları, akla eski Dışişleri Bakanı Albright'ın 'Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük ama buna değdi' sözlerini getirdi Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

İnternet, İskender, Emekli, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pencere yöntemi'yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
09:32 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı?
09:30 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı?
09:26 Şampiyonlar Ligi'nde İspanyolların gecesi: Karim Benzema tarih yazdı!
09:10 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? İskender'in öğrendiği büyük sır Bekir'i nasıl etkiledi?
09:06 Nisa bebeğe süt annelik yapan sağlık çalışanı yazdı: Tek isteğim minik kızım için dua
09:04 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları, akla eski Dışişleri Bakanı Albright'ın "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük ama buna değdi" sözlerini getirdi
09:00 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Meryem'in herkesten sakladığı sır ne?
08:56 Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 09:47:18. #1.13#
SON DAKİKA: "Pencere yöntemi"yle  6 milyon 950 bin liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement