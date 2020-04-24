Pencerede İstiklal Marşı söylerken maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Havva Gülmez (55), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için evinin penceresinden İstiklal Marşı okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle dün saat 21.00'de, 3'üncü kattaki evinin penceresine çıktı. Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiyle vuruldu. Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yere yığılarak, eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi. Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı. Polis , Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Havva Gülmez'in omzundaki kurşun çıkarıldı. Havva Gülmez tedavisinin ardından taburcu edildi. Ethem Gülmez, eşinin İstiklal Marşı'nı söylemek için pencereye çıktığını belirterek, "İstiklal Marşı'nı okumak için eşim pencereye ben balkona çıktım. Bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Hemen ardından da eşim bağırarak 'Ben vuruldum' dedi. Yanına geldiğimde omzunu tutuyordu. 112 Acili aradım, sağlık görevlileri geldi ve hastaneye götürdük. Ameliyatla kurşun bulunduğu yerden çıkarıldı ve taburcu oldu." Dedi.