Üye Girişi
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı - Son Dakika

Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı

28.07.2021 15:08
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı, System.String[]

Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı Sultangazi'de, hırsızlık amacıyla girdiği evde fark edilen şahıs, balkondan kaçmaya çalışırken mahsur kaldı.

Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı

İSTANBUL - Sultangazi'de, hırsızlık amacıyla girdiği evde fark edilen şahıs, balkondan kaçmaya çalışırken mahsur kaldı. Binanın dış cephesinde mahsur kalan hırsız, ev sahibi ve sokaktakilere kurtarılmak için adeta yalvardı.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3'üncü kattaki bir daireye giren hırsız, bir süre sonra bina içerisinden gelen sesler üzerine kaçmak istedi. Evin arka balkonundan yan binaya geçen hırsız yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri dönmeye çalıştı. İlk girdiği dairenin penceresine tutunan hırsız, tutunduğu yerden kurtarılmak için adeta yalvardı.

Kısa bir süre sonra ise tutunduğu pencereden balkona geçen hırsız, kaçmayı başardı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine "düşeceğim" diyerek yardım istediği duyuluyor.

Olay anını anlatan ev sahibi Şefika Yeşil, "İşten geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. Eşime seslenince arka balkona kaçtı. Buradan da yan komşuya geçmeye çalıştı. Arka taraftaki komşular camda asılı kalınca yalvardı. Sonra ben yardım istemeye çalışınca kaçmayı başardı" dedi.

Polis ekipleri kaçan hırsız yakalamak için çalışma başlattı.

Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar 15:12 Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi 15:08 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti 14:46 Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz 14:38 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı 14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar! 14:13 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu 13:32 Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım 13:23 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım

Son Dakika Haberleri
15:20 Türk futbolu karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti
15:10 Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak
15:08 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
14:43 Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor
14:37 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz
14:25 MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı
14:20 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu
14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı
14:15 Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı
14:12 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:06
Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor         
14:44
MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı         
14:26
Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı         
14:15
İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı         
13:39
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 15:23:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement