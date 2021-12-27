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Pencerede ölümüne temizlik - Son Dakika

Pencerede ölümüne temizlik

27.12.2021 09:47

Pencerede ölümüne temizlikADANA Adana'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, ölüme davetiye çıkardı.

Pencerede ölümüne temizlik

ADANA Adana'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinin pervazına çıkıp, güvenlik önlemi almadan camları silen kadın, ölüme davetiye çıkardı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan kadın, camları silmek için pencerenin pervazına çıktı.

Güvenlik önlemi almayan kadın, pencerenin dışında bir süre camları sildi. Tehlikeye aldırış etmeyen kadın, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Dışarıdaki vatandaşların da dikkatini çeken kadın, elindeki bezle camları sildikten sonra içeri girerek, dairedeki temizlik işlerine devam etti.

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Pencerede ölümüne temizlik
Pencerede ölümüne temizlik
Pencerede ölümüne temizlik

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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pencerede ölümüne temizlik - Son Dakika


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