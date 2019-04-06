Son Dakika Haberleri: Penceredeki Bebek Yürekleri Ağza Getirdi

Penceredeki Bebek Yürekleri Ağza Getirdi

1 saat önce

Penceredeki bebek yürekleri ağza getirdiDÜZCE - Düzce şehir merkezinde evin penceresine çıkan minik kız çocuğu yürekleri ağza getirdi.

Penceredeki bebek yürekleri ağza getirdi

DÜZCE - Düzce şehir merkezinde evin penceresine çıkan minik kız çocuğu yürekleri ağza getirdi. Evin altındaki dükkanlarda bulunan esnaflar ve vatandaşlar, minik çocuğun eve girmesi için çabaladılar. Esnaf ile vatandaşların çabası ve minik kızın penceredeki görüntüsü, olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşı bile çileden çıkarttı.
Düzce merkezde Gazhane Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki evin penceresine çıkan minik kız çocuğu yürekleri ağızlara getirdi. Kız çocuğunu pencerede gören vatandaşlar ve evin çevresindeki esnaflar minik çocuğun eve girmesi için çok çaba sarf etmesi gözlerden kaçmadı. Buna rağmen minik kız, pencereden kendisine içeri girmesi için bağıranları seyretmekle yetindi. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken görüntüyü çeken vatandaşın; "İnsanlar çoluğunu çocuğunu nasıl sahipsiz bırakıyorlar. Bu çocuğuın annesi nerede acaba" diyerek tepkisi de kameraya yansıdı. Bağrışmaları duyan annesinin bebeği içeri aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:09 Kaynak: İHA

Düzce, Genel
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