Pencereden Atladı Ama Polisten Kaçamadı

Samsun'da hakkında yakalama kararı bulunan şahıs evinin kapısına gelen polise yakalanmamak için pencereden atladı ancak yakalanmaktan kurtulamadı.

Samsun'da hakkında yakalama kararı bulunan şahıs evinin kapısına gelen polise yakalanmamak için pencereden atladı ancak yakalanmaktan kurtulamadı.



Olay, Canik ilçesinin Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ve mala zarar verme olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan M.S.'nin (35) evine polis ekipleri baskın düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin kapıya geldiğini fark eden M.S. tek katlı evlerinin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. M.S. kovalamaca sonucu yakalandı.



Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli hakkında hırsızlık suçundan da 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak Samsun Yarıaçık Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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