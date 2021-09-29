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PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI - Son Dakika

PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI

29.09.2021 11:02

ERZURUM'da ikinci kattaki evlerinin penceresinden atlamak isteyen Yeter Kamber'i (69), oğlu Ömer Kamber (44) son anda yakaladı.

ERZURUM'da ikinci kattaki evlerinin penceresinden atlamak isteyen Yeter Kamber'i (69), oğlu Ömer Kamber (44) son anda yakaladı. Kamber, camdan sarkan annesini, itfaiye gelene kadar, beline sardığı çarşafla tuttu. İtfaiyenin merdivenle indirdiği Yeter Kamber, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Olay, Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Beyazıt Caddesi Yıldız Evler'de meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Ömer Kamber, psikolojik sorunları olan annesini evde bırakıp bir süreliğine dışarı çıktı. Kamber, eve döndüğünde annesinin pencereden atlamak üzere olduğunu görüp, koşarak son anda yakaladı. Bağırıp komşularından yardım isteyen Kamber, itfaiyeye haber verilmesini istedi. Kamber, eline geçirdiği çarşafı pencereden sarkan annesinin beline sarıp tutarak ekipler gelene kadar bekledi.

İTFAİYE KURTARDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, adrese gelince, binanın önüne hava yastığı açtı. Yangın merdiveniyle pencereye ulaşan ekipler, Yeter Kamber'i alıp indirdi. Yeter Kamber'e sağlık ekipleri müdahale etti. Merdivenden inen Ömer Kamber, daha sonra da hastaneye gitmemek için direnen annesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ikna etti. Yeter Kamber, oğluyla birlikte ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

'TEDAVİYİ KABUL ETMİYOR'

Erzurum'da elektrik teknisyeni olan Ömer Kamber, annesinin hastalığı nedeniyle evlenmediğini söyledi. Kamber, 7 sene önce göreve başladığında yanına getirdiği annesinin, yıllardır psikolojik sorunu olduğunu ve rahatsızlığının son bir haftada arttığını anlatarak, Annem muhtemelen şizofreni hastası, tedaviyi kabul etmiyor. Kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Eve geldiğimde kendini pencereden atıyordu ki son anda yakaladım. Hasta olduğunu kabul etmediği gibi tedaviye de izin vermiyordu. Bugüne kadar önemli bir sıkıntısı olmuyordu ama son haftada böylesine bir değişiklik olmadı. Saldırganlık, mantık dışı hareketler ve intihar girişimleri yeni olmaya başladı. Evden yarım saatliğine çıkmıştım, döndüğümde hastaneye gidecektik. Eve döndüğümü kapının sesinden anlayınca kendini camdan atmak istedi. Tam o arada yakalayarak beline doladığım çarşafla itfaiye ekipleri gelene kadar tuttum. Annem bizi 9 ay karnında taşıdı, zorluk çekti. Ben de kolay vazgeçemem annemden. Tedavisi konusunda ilgili kurumlarla temasa geçtim. Bir an evvel tedavisinin başlatılmasını istiyorum. Hasta olduğuna kendisi de inanmadığı için yataklı tedavi edilmesi lazım. Çünkü artık kontrol edilecek, kollanabilecek bir hasta değil diye konuştu.

PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI
PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI
PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI
PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI

Selçuklu, Aziziye, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PENCEREDEN ATLAMAK İSTEYEN ANNESİNİ SON ANDA YAKALADI - Son Dakika
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