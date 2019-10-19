Son Dakika Haberleri: Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı

40 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı.

ZEYTİNBURNU'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın 3. katında oturan Fulya B. bir süre önce sözlüsünden ayrıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirerek, kendini pencereden aşağıya attı. Kadının kendini aşağıya attığını gören esnaf İbrahim Türkeli, genç kadını yere düşmeden yakalamak istedi. Fulya B., İbrahim Türkeli'nin üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fulya B. tedavi altına alınırken, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Türkeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken ağır yaralandı

Yeşiltepe, Türkeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
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