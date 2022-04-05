Pencereden bakarken gözüne saçma isabet etti - Son Dakika
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Pencereden bakarken gözüne saçma isabet etti

05.04.2022 11:42

Adana'da gece silah sesi duyunca pencereyi açıp dışarı bakan kadın, gözüne saçma isabet edince hastaneye kaldırıldı.

Adana'da gece silah sesi duyunca pencereyi açıp dışarı bakan kadın, gözüne saçma isabet edince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 3721 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.05 sıralarında sokaktan silah sesleri gelmeye başladı. İki katlı evinden sesleri duyan 5 çocuk annesi Hayriye Aten (60) merak edip pencereden ses gelen yere doğru baktı Bu sırada Aten gözünden vuruldu. Aten'in bağırması üzerine kocası Sait Aten (62) ve çocukları yanına geldi. Yaralı kadın bir araçla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede doktorlar Aten'in gözüne saçma isabet ettiğini belirledi. Aten'in plastik cerrahi tarafından gözünden ameliyat edilerek yorgun saçmanın çıkarılacağı öğrenildi. Ayrıca kadının görme yetisini kaybetme riski de bulunduğu belirtildi.

Sait Aten ise olayla ilgili olarak gece silah seslerini duyunca eşinin pencereye çıkıp vurulduğunu, gözüne saçma geldiğini söyledi. Aten, mahallede sürekli birilerinin ateş ettiğini öne sürdü.

Bu arada, Karacaoğlan Mahallesi 3760 Sokak'ta 4 Nisan günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, 1 kişi ölmüş 2 kişi de yaralanmıştı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Pencereden bakarken gözüne saçma isabet etti
Pencereden bakarken gözüne saçma isabet etti
Pencereden bakarken gözüne saçma isabet etti
Pencereden bakarken gözüne saçma isabet etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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