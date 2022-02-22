Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü - Son Dakika
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Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü

22.02.2022 17:23
Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü

Samsun'da inşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası, birinci kattan düşerek yaralandı.

Samsun'da inşaat halindeki binada pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası, birinci kattan düşerek yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer ustası 20 yaşındaki Ramazan A., birinci katın penceresinden balkona geçmek istediği sırada düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü
Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü
Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü
Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü

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İlkadım, İnşaat, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pencereden balkona geçmek isteyen mermer ustası birinci kattan düştü - Son Dakika
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