Pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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Pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesine 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta evde oyun oynayan 2,5 yaşındaki Abdulselam M. çıktığı koltuğun üzerinden açık olan camdan aşağı bakarken 3 kattan aşağı düştü. Olayı fark eden komşular çocuğun yardımına koştu. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirilen küçük Abdulselam, tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
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