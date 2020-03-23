Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü - SİVAS - Son Dakika
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Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ta ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Sivas'ta ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki oğlu Turan Karakaya, Diriliş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Karakaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Karakaya'nın düştüğü bölgedeki oyuncağı dikkati çekti.

Görgü tanıkları, çocuğun oyuncağın peşinden düştüğünü iddia etti.

Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü - SİVAS

Karakaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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