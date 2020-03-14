Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü - Son Dakika

Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üçüncü katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Abdülselam Muhammed Hatip, hayatını kaybetti.

Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üçüncü katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Abdülselam Muhammed Hatip, hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Suriye uyruklu Ahmet-Yasemin Muhammed Hatip çiftinin oğlu Abdülselam, odasında oynarken çıktığı pencereden düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Abdülselam Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mahmudiye, Suriye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede

Son Dakika Haberleri
16:21 İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
16:20 KKTC'de halk Korona virüse karşı alınan yasakları dinlemiyor
16:19 Diyarbakır anneleri koronovirüse karşı tedbir alıp eylemlerini sürdürüyor (2)
16:19 Yeni Cami dezenfekte edildi
16:18 Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]