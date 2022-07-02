Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi

02.07.2022 13:10
Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi

Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran tarihinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak'ta bulunan 4 katlı Özüdoğru Apartmanı'nın 3'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, mutfakta yemek yapmakta olan annesi F.Ü'den habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Kuzey Ünüvar, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Karaman'da Sıfır Atık Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı Karaman'da Sıfır Atık Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement