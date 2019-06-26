Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada
24 dakika önce
Fatih'te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
'te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Aynı anlarda sokaktan geçen Cezayir
uyruklu 17 yaşındaki genç bebeği havada yakaladı. Olay, Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Suriyeli Doha
Muhammed annesi Leyla Abdullah yemek yaptığı sırada ikinci kattaki dairenin açık penceresine yaklaştı. Bu sırada çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat bebeğin düşeceğini fark ederek pencerenin altına geldi. Aynı dakikalarda bebek pencereden aşağıya düştü. Cezayirli genç bebeği havada yakaladı. 2 yaşındaki bebek olayı burnu bile kanamadan atlattı. Gencin bebeği havada yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, gencin düşen bebeği havada yakaladığı analar yer alıyor. Ardından bebeğin daireye giren genç bebeği ailesine teslim ediyor.
(İHA)
Yer: Fatih! 17 yaşındaki Cezayirli genç, pencereden düşen Suriyeli bebeği havada yakaladı
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