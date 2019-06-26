Son Dakika Haberleri: Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada
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Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada

57 dakika önce

Fatih'te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada, System.String[]
Fatih'te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Aynı anlarda sokaktan geçen Cezayir uyruklu 17 yaşındaki genç bebeği havada yakaladı.

Olay, Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Suriyeli Doha Muhammed annesi Leyla Abdullah yemek yaptığı sırada ikinci kattaki dairenin açık penceresine yaklaştı. Bu sırada çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat bebeğin düşeceğini fark ederek pencerenin altına geldi. Aynı dakikalarda bebek pencereden aşağıya düştü. Cezayirli genç bebeği havada yakaladı. 2 yaşındaki bebek olayı burnu bile kanamadan atlattı. Gencin bebeği havada yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde, gencin düşen bebeği havada yakaladığı analar yer alıyor. Ardından bebeğin daireye giren genç bebeği ailesine teslim ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
Doha, Cezayir, Fatih, Güncel
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Yer: Fatih! 17 yaşındaki Cezayirli genç, pencereden düşen Suriyeli bebeği havada yakaladı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

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