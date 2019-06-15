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Pencereden düşen bebek ağır yaralandı

4 saat önce

Karaman'da pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan bebek, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Pencereden düşen bebek ağır yaralandı, System.String[]
Karaman'da pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan bebek, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte geldiği dedesinin evinde ailesinden habersizce pencereye çıkan 9 aylık O.K., sinekliğe yaslanması sonucu 10 katlı apartmanın 2. katından yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü. Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi hemen sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından bebeği Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Kafatası ile omzunda kırık olan bebeğin ciğerinde de kanama tespit edildi. Doktorlar bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bunun için Konya'dan hava ambulansı istendi. Konya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı kısa sürede Karaman Devlet Hastanesine iniş yaptı. Burada ambulans içinde hazır bekletilen bebek, hava ambulansına alınarak Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi ise bebeğin düştüğü binada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
Başakşehir, Konya, Karaman, 3. Sayfa
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