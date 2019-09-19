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Pencereden düşen bebek öldü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir yaşındaki bebek Mehmet Fatih Atal, Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta bulunan bir apartmandaki 6. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pencereden düşen bebek öldü

Mehmet Fatih, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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