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Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

9 dakika önce

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı


TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, ilçeye bağlı 94. Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, ikinci kattaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine küçük çocuk ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Tunceli'ye sevk edilmesi planlanan çocuk için jandarmadan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle alınan küçük Yusuf, Tunceli'ye getirilerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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