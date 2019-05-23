Son Dakika Haberleri: Pencereden düşen çocuk öldü

Pencereden düşen çocuk öldü

12 saat önce

Samsun'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Samsun'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Kayra Umut Demir, 3. kattaki evlerinde çıktığı divanın üzerinden pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kayra Umut Demir yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:12 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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