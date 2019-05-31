Pencereden düşen çocuk tedavi altına alındı
1 saat önce
Bolu'da evinin penceresinden düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:54 Kaynak: AA
'da evinin penceresinden düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki E.I. Sümer Mahallesi
Palmiye Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katındaki evlerinin penceresinden apartman bahçesine düştü.
Çocuğunun pencereden düştüğünü gören anne, sağlık ekiplerine haber verdi.
E.I. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü
Annesini döven babasını öldürüp bakkala sığındı! Geriye bu fotoğraf kaldı
Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm
6 saat aralıksız PUBG oynayan çocuk kalp krizinden öldü