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Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı

6 saat önce

SAMSUN'da anneleri uyurken 1,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Eymen Aygün birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.

Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı, System.String[]
SAMSUN'da anneleri uyurken 1,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Eymen Aygün birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı. Aynı pencereden aşağı sarkan Seymen Aygün'ü o sırada sokaktan geçerken fark eden motosikletli kurye Metin Duman (29) aydınlatma direğine çıkarak kurtardı. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta meydana geldi. Çiğdem Aygün (25) evde uyuduğu sırada ikizleri Eymen ile Seymen oturma odasındaki kanepenin üzerinde oyun oynamaya başladı. İkizlerden Eymen kanepenin arkasındaki pencereyi açıp bakarken birinci kattan sarkıp, düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada siparişi teslim ettikten sonra dönen motosikletli kurye Metin Duman kalabalığı görüp durdu. Çocuğun düştüğü pencereye doğru bakan Duman, ikizlerden Seymen Aygün'ün de pencereden aşağı sarktığını fark etti. Duman binanın yanındaki aydınlatma direğine tırmanıp pencereye çıktı, küçük çocuğu düşmekten son anda kurtardı.Komşuların haber vermesi üzerine dışarı çıkan anne Çiğdem Aygün çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaralı Eymen Aygün sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


- Samsun
Fevzi Çakmak Mahallesi, İlkadım, Samsun, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:22 Kaynak: DHA
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