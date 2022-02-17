Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ölen kadını aşağı ittiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ş.T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Savcının mütalaasında, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istediği, Ş.T'nin ise savunmasında suçlamaları reddettiği, maktul Ş.A.A'yı pencereden itmediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep ettiği öğrenildi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta, 12 Eylül 2021'de, 34 yaşındaki Ş.A.A'nın evin 2. kat penceresinden düşerek yaralanmasıyla ilgili görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden, kadının aşağı itildiğini belirlemişti.

Olayın şüphelisi Ş.T. (39), polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.