Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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Saat 11.00 sıralarında annesi Hatice Yavuz'un evine gelen İlyas Yavuz, henüz belirlenmeyen nedenle mutfakta bulunan pencereden zemine düştü.

DÜŞEN OĞLUNU GÖRÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun beton zemine düştüğünü gören Hatice Yavuz kalp krizi geçirdi. Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

OĞLU ÖLDÜ, ANNE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

5'inci kattan düşen İlyas Yavuz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Yavuz'un ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.