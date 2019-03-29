Son Dakika Haberleri: Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı

Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı

18 dakika önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde okul binasının 3. Katındaki pencereden dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi yaralandı.

Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde okul binasının 3. Katındaki pencereden dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Anadolu Lisesi 11. sınıfta okuyan Z.K., üçüncü katta cam kenarında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek penceren düştü. Öğretmenleri tarafından çağırılan sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci, yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin'de özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Mardin, Nusaybin, 3. Sayfa
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