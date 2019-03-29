Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı
18 dakika önce
MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde okul binasının 3. Katındaki pencereden dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi yaralandı.
MARDİN (İHA) – Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde okul binasının 3. Katındaki pencereden dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin Anadolu Lisesi
11. sınıfta okuyan Z.K., üçüncü katta cam kenarında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek penceren düştü. Öğretmenleri tarafından çağırılan sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci, yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin'de özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
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