Son Dakika Haberleri: Pencereden Düşen Saksı Başına İsabet Eden Kadın Yaralandı

Pencereden Düşen Saksı Başına İsabet Eden Kadın Yaralandı

2 saat önce

Adana'da kaldırımda yürüyen kadın, bir dairenin penceresinden düşen saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Pencereden Düşen Saksı Başına İsabet Eden Kadın Yaralandı, System.String[]
Adana'da kaldırımda yürüyen kadın, bir dairenin penceresinden düşen saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elif Kılınçoğlu, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada 4'üncü kattaki bir dairenin penceresinden düşen saksı başına isabet etti.

Yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı.

Kılınçoğlu'nun başındaki kanamayı tampon yaparak durduran vatandaşlar, daha sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Seyhan, Adana, Güncel
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