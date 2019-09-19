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Pencereden düşen yabancı uyruklu kadın öldü

1 saat önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadın, bakıcılık yaptığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Pencereden düşen yabancı uyruklu kadın öldü, System.String[]

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadın, bakıcılık yaptığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bir sitedeki 3. kattaki evde bakıcılık yapan Türkmenistan uyruklu bir kadın, dün akşam saatlerinde çalıştığı evin penceresinden aşağı düştü.

Beton zemine çakılarak ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bakıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Bu arada olaydan hemen önce bakıcı kadının ev sahibi İpek A. ile evde kaybolan değerli eşya yüzünden tartıştığı iddia edildi.

Öte yandan kadının düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, hızla beton zemine çakılan kadının kanlar içerisinde kaldığı ve hareket edemediği görülüyor.

Türkmenistan, 19 Mayıs, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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