Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pencereden bakarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Karga Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma K. ikamet ettiği evin ikinci katındaki pencereden baktığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan yaşlı kadın için yakınları 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadını8n hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken tedavisine devam ediliyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.