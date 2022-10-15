Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

15.10.2022 12:44
Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Alime Çakıroğlu, evlerinin 3. katındaki pencereden yere düştü. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Alime Çakıroğlu'nun yakınları pencerenin açık olduğunu fark edip, aşağı baktıklarında yaşlı kadının yerde olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakıroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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