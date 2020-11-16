Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
16.11.2020 19:36
Hava almak için pencereye çıkan kadın, komşusunun balkonuna düştü.
Hava almak için pencereye çıkan kadın, komşusunun balkonuna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. İddialar göre hava almak için pencereye çıkan Saime Samancı (88), dengesini kaybetmesi sonucunda alt komşusunun balkonuna düştü. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samancı, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - UŞAK
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