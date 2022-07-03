Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey'e acı veda - Son Dakika
Üye Girişi

Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey'e acı veda

03.07.2022 14:23

- Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey'e acı veda Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey'e acı veda

KARAMAN - Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 14 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybeden 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 18 Haziran tarihinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak'ta bulunan 4 katlı Özüdoğru Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, mutfakta yemek yapmakta olan annesi F.Ü.'den habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan pencereye çıktı. Bir anda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Konya'ya sevk edildi. Kuzey Ünüvar, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kuzey Ünüvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza küçük çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kuzey Ünüvar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: 'Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz' Saadet Partisi'nden Madımak Mesajı: 'Acımızı Unutmamak ve Yaralarımızı Sarmak Temennisiyle Hayatını Kaybeden 35 Vatandaşımızı Rahmetle Anıyoruz'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey'e acı veda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Pencereden düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kuzey'e acı veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement