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Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış - Son Dakika

Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış

03.11.2021 10:07
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. kattan düşerek ölen hemşire Şebnem Köker soruşturmasını tamamlandı. Şebnem hemşirenin cinayete kurban gittiği tespit edildi. Şüpheli ölümün cinayet olduğu bilgisine, sevgilisinin verdiği çelişkili ifadeler ve Şebnem Köker'in düşüş şekli ile ulaşıldı. Şebnem hemşirenin katiline ise müebbet hapis istendi.

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz 7 Haziran'da kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ORTAYA ÇIKARDI

Köker'in sevgilisi sanık Timuçin Bayhan 7 Haziran'da tanık olarak verdiği ilk ifadesinde, Köker'in saat 19.00'da otele geri gelerek telefonunu sahilde düşürdüğünü söylediğini anlattı. Sabah'ın haberine göre Bayhan şüpheli olarak 13 Haziran'da alınan ikinci ifadesinde ise Köker'in saat 23.00 sıralarında otele geri dönüp telefonunu denize düşürdüğünü söylediğini dile getirdi. İki farklı ifade sonrası Şebnem Köker soruşturmasında seyir değişti.

DÜŞÜŞ ŞEKLİ İTİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Bayhan'ın iki ifadede farklı saatler vermesi ve çelişkili konuşması cinayet şüphesini arttırdı. Ayrıca cansız manken ile olay yerinde yapılan keşfin ardından genç kadının düşüş şekline göre itilerek aşağı atılma ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirlendi. Tüm bu deliller çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Köker'in ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

MÜEBBETİ İSTENDİ

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Köker'in erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın (34) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Haziran, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış - Son Dakika


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