Son Dakika Haberleri: Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Mehmet Fatih Atal, toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Mehmet Fatih Atal, toprağa verildi.

Atal'ın cenazesi, Kapaklı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Eski Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde çocuğun annesi Sena ile babası Davut Atal, fenalık geçirdi.

Törene Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş da katıldı.

Mehmet Fatih Atal, dün Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşmüştü.

Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

Mehmet Fatih, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi
Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan dolandırıcılık uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]