Pencereden düşme sonucu ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Karabük'te bir apartmanın 4.katında bulunan evinin penceresinden düşmesi sonucu ölen Fatma Yıldırım(38) toprağa verildi.
Karabük Soğuksu Mahallesi'nde iki gün önce apartmanın 4.katındaki evinin penceresinden düşmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Sipahiler Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından 4 çocuk annesi Yıldırım'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK
- Kaynak: İHA
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