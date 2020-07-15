PENCEREDEN EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

İstanbul'da iki ayrı evden hırsızlık yapan iki şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir eve penceren girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane ve Bağcılar'da meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin detaylı incelemelerinde şüphelilerin evlere pencereye tırmanak ve kapı kilitlerini kırarak girdiklerini belirledi. Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kamerası incemelerinin ardından şüphelilerin eşkal ve kimliği belirledi. Hırsızlık şüphelisi Cihan Ç. 8 Temmuz tarihinde Kağıthane'de polis tarafından gözaltına alındı.

Şubede işlemleri tamamlanan Cihan Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin pencereden tırmanarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin hırsızlık olayının ardından pencereden atlayarak kaçması görülüyor.