Pencereden girdikleri evden motosiklet çaldılar; biri yakalandı diğeri aranıyor - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, gece pencereden girdikleri evden motosikleti çalan şüphelilerden M.D., polis ekiplerince yakalandı. Firari diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.

Olay, pazartesi günü saat 02.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin penceresinden içeri giren 2 hırsızlık şüphelisinin motosikleti çaldığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin motosikletle Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gittiğini belirledi. Araştırmasını sürdüren polis, şüphelilerden M.D.'nin dün yeniden Seydişehir'e geldiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla M.D., gözaltına alındı. Çaldıkları motosiklet de Emirdağ'da ele geçirildi. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.