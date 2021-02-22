Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı

22.02.2021 22:50
Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı

SAMSUN'da T.K.'ya (55) ait köy evinin penceresinden içeri giren iki hırsız, yatak odasında gizlenmiş 8 bin TL para ve ziynet eşyalarını çaldı.

SAMSUN'da T.K.'ya (55) ait köy evinin penceresinden içeri giren iki hırsız, yatak odasında gizlenmiş 8 bin TL para ve ziynet eşyalarını çaldı. Polisin takibi sonucu kimlikleri belirlenen K.T. (22) ve A.Ü. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 8 Şubat günü sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. T.K. isimli kadın, yatak odasına gizlediği 8 bin TL ve ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin K.T. ve A.Ü. olduğunu belirledi.

'PİŞMANIZ' DEDİLER, TUTUKLANDILAR

Olaydan yaklaşık iki hafta sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, polise verdikleri ifadesinde pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T. ve A.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince ele geçirilen çalıntı malzemeler ise T.K.'ya teslim edildi.


YORUMLAR
500

Türk Lirası, Keskinoğlu, Hisarcık, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
21:30 Zonguldak'da çarşıdan evine dönen adam 65 yaşındaki eşini asılı halde ölü buldu!
21:06 Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek!
21:05 Beşiktaş galibiyete hasret kaldı! Kara Kartal, Hatayspor maçını beraberlikle bitirdi
20:29 Taraftar sosyal medyadan tepki gösteriyor! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si toparlanamıyor
20:10 Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 00:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement