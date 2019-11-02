Son Dakika Haberleri: Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı

Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı

7 saat önce

Sinop'ta bir çocuk, kapıyı açmadığı iddiasıyla evdeki arkadaşına ulaşmak için pencereden girmeye çalıştı.

Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı, System.String[]

Sinop'ta bir çocuk, kapıyı açmadığı iddiasıyla evdeki arkadaşına ulaşmak için pencereden girmeye çalıştı. Apartmanın penceresinden girdiği sırada düşerek hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta bir evin ikinci katına, anahtarları olmadığı için dayadıkları merdivenle çıkan Yasin T., anahtarı olmadığı için apartmanın havalandırma penceresinden girmeye çalıştı. İçeri girerken dengesini kaybeden Yasin T., apartmanın iç kısmına düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları, yaralanan çocuk için ambulans çağırdı ancak anahtarları olmadığı için yaralı, kapıdan çıkarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu pencereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaşanan bu olay, polis tarafından çocukların ailelerine bildirildi. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp yönetmen Mehmet Şafak Türkel ölü bulundu
3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 23:08:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pencereden girmeye çalışırken düşerek yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]